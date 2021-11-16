 

Авиакомпания «Белавиа» будет доставлять мигрантов в Минск на самолётах «Сухой Суперджет»

16.11.2021, 17:51, Разное
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Авиакомпания «Белавиа» объявила об экстренной закупке российских самолётов «Сухой Суперджет».

Замена авиапарка потребовалась после того, как европейские санкции лишили белорусских авиаторов возможности использовать «Боинги» и «Эмбраеры».

Новый пакет санкций против Белоруссии Евросоюз обнародовал утром во вторник. Он касается физических и юридических лиц, причастных к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Среди прочего, санкции запрещают предоставлять какие-либо услуги авиакомпании «Белавиа». Нельзя ни предоставлять самолёты в лизинг, ни продавать запчасти, ни оказывать услуги по ремонту и обслуживанию самолётов.

– В сложившейся ситуации мы обратились к российской стороне с просьбой в срок до 8 утра в среду перегнать в Минск 20 самолётов «Сухой Суперджет» с экипажами. Из-за европейских санкций сотни наших пассажиров застряли в Стамбуле, Багдаде, Дамаске и Адене. Нам нужно срочно их вывозить, – заявил директор белорусской авиационной администрации Артём Сикорский.

У российской госкорпорации «Ростех» имеется достаточное количество свободных самолётов, чтобы помочь «Белавиа». Однако есть проблема – Белоруссии нечем заплатить за лизинг или аренду «Суперджетов».

– Я дал поручение Сергею Викторовичу Чемезову как-нибудь там самому с деньгами разобраться. Пусть Владимиру Владимировичу позвонит, попросит помощи с оплатой самолётов. В любом случае это не мои проблемы и не проблемы «Белавиа, – сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российские пилоты вылетят в Белоруссию сегодня вечером. Первый рейс по доставке мигрантов к польской границе они выполнят уже днём в среду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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