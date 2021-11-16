Смартфон Balmuda Phone выйдет с 4,9-дюймовым экраном

На рынок выходит компактный смартфон Balmuda Phone, основной особенностью которого стал небольшой по размеру экран. Диагональ составляет всего 4,9 дюйма. Такой вот мини получается. Но он будет очень удобен для ношения в кармане, говорят эксперты. При этом работать с сенсорным дисплеем не станет сложнее.

Ранее такие смартфоны выпускались, и они очень нравились пользователя, говорят специалисты. Например, это Palm Pre и HTC One X.

В данном случае гаджет получит аккумулятор емкостью 2500 мАч. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, а основного накопителя – 128 Гб. Главный датчик камеры обеспечивает разрешение 48 Мп. Предзаказ на данный аппарат в Японии откроется уже завтра. Но цена немалая – 918 долларов США.