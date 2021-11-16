 

Смартфон Balmuda Phone выйдет с 4,9-дюймовым экраном

16.11.2021, 17:50, Новости дня
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На рынок выходит компактный смартфон Balmuda Phone, основной особенностью которого стал небольшой по размеру экран. Диагональ составляет всего 4,9 дюйма. Такой вот мини получается. Но он будет очень удобен для ношения в кармане, говорят эксперты. При этом работать с сенсорным дисплеем не станет сложнее.

Ранее такие смартфоны выпускались, и они очень нравились пользователя, говорят специалисты. Например, это Palm Pre и HTC One X.

В данном случае гаджет получит аккумулятор емкостью 2500 мАч. Объем оперативной памяти составит 6 Гб, а основного накопителя – 128 Гб. Главный датчик камеры обеспечивает разрешение 48 Мп. Предзаказ на данный аппарат в Японии откроется уже завтра. Но цена немалая – 918 долларов США.



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