 

Компания Vivo представила смартфон Y50t

16.11.2021, 17:50, Новости дня
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На этот раз компания Vivo решила дополнить широкий модельный ряд своих мобильных гаджетов недорогим смартфоном, получившим название Y50t.

Так как базовая цена равна 220 американским долларам, вряд ли следовало ожидать от нового гаджета каких-то рекордных технических параметров. Например, здесь установлен средний по размерам дисплей на 6,58 дюйма, картинка на котором отображается с частотой смены кадров 60 Гц.

Мощность основного датчика камеры – 48 Мп. Также производитель сообщил об оперативной памяти 8 или 12 Гб и основной – 128 Гб. Вообще-то, за такую цену покупатель смирился бы и с более скромными числами, говорят эксперты. Но есть аккумулятор емкостью 4500 мАч и зарядное устройство на 18 Вт.



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