 

Папа Римский счел признаком возврата в прошлое возведение стен от мигрантов

16.11.2021, 17:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтроительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое, сообщил папа Римский Франциск.

«В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей», – цитирует во вторник агентство АНСА обращение понтифика, передает ТАСС.

Папа Римский также добавил, что за «последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <…> большему единству».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.

Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».

Между тем, польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ после того, как беженцы принялись ломать заграждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцам на белорусско-польской границе пытаются передать оружие.



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