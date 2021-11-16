В управделами президента ответили на жалобы депутатов на плохое питание

Меню в буфетах и столовых комбината питания «Кремлевский» одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии, сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Мы не кормим деликатесами, но меню одинаково для всех столовых Комбината питания «Кремлевский», – приводит РИА «Новости» слова Крыловой.

По ее словам, сотрудники комбината разрабатывают специальное меню, вносят сезонные изменения и всегда готовы к обсуждению.

«Наши специалисты, в том числе повара, оперативно реагируют на дополнения и изменения, на просьбы и предложения. Поэтому лучше обсудить свои с ними желаемые изменения в меню», – добавила Крылова.

В настоящее время в меню столовых и буфетах можно выбрать постные, мясные или рыбные блюда, всегда можно выбрать что-то на свой вкус.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на работе.

До этого депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы. «Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – сказала она.