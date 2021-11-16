 

В управделами президента ответили на жалобы депутатов на плохое питание

16.11.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеню в буфетах и столовых комбината питания «Кремлевский» одинаковы везде – и в администрации президента, и в Совете федерации с Госдумой, но жалуются только парламентарии, сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Мы не кормим деликатесами, но меню одинаково для всех столовых Комбината питания «Кремлевский», – приводит РИА «Новости» слова Крыловой.

По ее словам, сотрудники комбината разрабатывают специальное меню, вносят сезонные изменения и всегда готовы к обсуждению.

«Наши специалисты, в том числе повара, оперативно реагируют на дополнения и изменения, на просьбы и предложения. Поэтому лучше обсудить свои с ними желаемые изменения в меню», – добавила Крылова.

В настоящее время в меню столовых и буфетах можно выбрать постные, мясные или рыбные блюда, всегда можно выбрать что-то на свой вкус.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко пожаловалась на плохое питание парламентариев на работе.

До этого депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях видео с едой из столовой Госдумы. «Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12 до 16 часов без движения. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное – чтобы без ущерба для дела», – сказала она.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнения: Существуют ли англосаксы

09.11 / Кузин: О бустерной дозе вакцины от COVID-19 для всех желающих пока речь не идет

19.11 / В перезапуске «Ну, погоди!» появится новый персонаж

07.09 / Экс-разведчик КГБ Швец: Путин будет сидеть у себя в бункере и оттягивать свой конец

29.01 / ОАЭ и США начали совместные военные учения

15.02 / Американские ученые создали почти невесомую броню

25.03 / SZ – время непостоянства в НАТО прошло, разногласия остались — Блинкен потребовал остановить «Северный поток — 2»

25.08 / Путин отметил снижение численности населения России

14.09 / Во время отдыха на яхте в Одессе погиб иностранец

09.03 / Ford представил обновленный пикап серии Super Duty 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика