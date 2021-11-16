Министр культуры предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. Горького

Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, куда войдут представители бизнеса, а также те, кто беспокоится за судьбу театра, информирует пресс-служба Минкультуры.

Отмечается, что глава министерства встретилась с новым руководителем МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Руководитель и министр обсудили текущее положение дел в учреждении культуры и планы по развитию, передает РИА «Новости».

Предыдущий совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил свои отношения с театром.

Ранее сообщалось, что в МХАТ им. Горького обвинили Ольгу Бузову в позднем начале рекламы спектакля «Чудесный грузин», что стало причиной его отмены. Зрителям при желании предложили вернуть билеты.