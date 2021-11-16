 

Агент Валерия Гаркалина заявила, что актеру не грозит ампутация руки

16.11.2021, 17:34, Разное
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Агент российского актера Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла информацию о том, что знаменитости будут ампутировать руку. По ее словам, данная информация не соответствует действительности.
Валерий Гаркалин продолжает находиться в Коммунарке и бороться с последствиями коронавируса. Не так давно в СМИ появилась информация, что из-за тромбоза артерий верхних конечностей артисту грозит ампутация руки. По словам Тепловой, данные сведения не являются правдивыми. Такие выводы врачи пока не делают. Журналисты и ранее рассказали о тромбе, которого на самом деле не было.

Валерий Гаркалин находится в больнице уже больше месяца. Последние несколько недель он лежит в реанимации под аппаратом ИВЛ. Состояние звезды фильма «Ширли-Мырли» оценивается как тяжелое, но врачи продолжают бороться за жизнь актера. Ситуация осложняется тем, что у Валерия Гаркалина есть множество хронических заболеваний.

Артист попал в больницу в начале октября с подтвержденным тестом на COVID-19. Изначально поражение легких составляло 25%, а потом показатель вырос до 85%. Одно время Гаркалин находился на аппарате ЭКМО, поскольку развилась острая дыхательная недостаточность. За это время медики провели экстренную операцию на грудной клетке, поскольку у артиста произошел пневмоторакс, пишет портал «Политэксперт».



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