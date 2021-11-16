 

Пожилые россияне в 2022 году получат выплату в 19 тысяч рублей

16.11.2021, 17:34, Разное
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В 2022 году пожилые россияне получат дополнительную выплату. Ее размер должен составить порядка 19 тысяч рублей.
По имеющимся данным, с 1 января следующего года прибавку за стаж работы в сельской местности получит определенная категория граждан РФ. Выплата будет зависеть от количества проработанных лет. Воспользоваться данной мерой поддержки получится у тех, кто ранее был лишен надбавки к пенсии за данный вид стажа из-за переезда в город.

Как уточнили в ПФР, на сегодняшний день такие выплаты получают россияне, которые остались жить в селе. По информации портала Nation News, в январе 2022 года соответствующее ограничение будет снято на официальном уровне.

Доплата станет производиться на уровне 25% от фиксированной ежемесячной пенсии. В 2022 году сумма составит 1,6 тысячи рублей. Следовательно, всего за сельских стаж пенсионеры получат 19,2 тысячи рублей. Чтобы получить денежные средства, необходимо будет подать заявление в территориальное отделение ПФР.



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