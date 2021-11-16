SCMP – люди против машин — китайские цензоры не справляются с засильем ботов в соцсетях

С прошлого года в китайских соцсетях наблюдается высокий уровень активности ботов, ведущих политические дискуссии, критикующих правительство и якобы управляемых из-за рубежа, пишет South China Morning Post. Эксперты утверждают, что цензоры-люди не могут дать достойный отпор «умным» машинам, поэтому для этой работы нужно создать собственных ботов с искусственным интеллектом.



Reuters

Китайские интернет-цензоры не справляются с наплывом ботов в соцсетях, которые участвуют в политических обсуждениях. К такому выводу пришли эксперты Сычуаньского полицейского института в своём новом исследовании, опубликованном в китайском журнале Journal of Intelligence, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, распознать ботов непросто — с помощью искусственного интеллекта они подражают поведению реальных людей в интернете и нередко работают группами, что позволяет распространять большие объёмы информации за короткое время. По словам профессора Сычуаньского полицейского института Шао Лэя, специалистам по государственной цензуре сложно преодолеть столь мощного противника, потому что «люди быстро устают и не могут вести продолжительную битву».

«Поскольку страны по всему миру используют информационные технологии как средство расширения власти и общественного контроля, масштабы распространения ложной информации и пропаганды больше, чем когда-либо», — прокомментировал Шао.

Как объясняет South China Morning Post, с начала прошлого года китайские цензоры начали фиксировать необычное увеличение числа постов, критикующих правительство в крупнейших соцсетях страны, WeChat and Weibo. Автоматические системы модерации распознать эти публикации не сумели, поскольку, к примеру, ключевые слова в них были заменены на графические символы. Как показало расследование, эти посты были сделаны ботами.

По словам издания, хотя подобные технологии уже много лет используются по всему миру, в пределах «Великого китайского файрволла» боты в соцсетях обычно используются не для политической деятельности, а, например, в маркетинговых целях. Их вовлечённость в политические дискуссии вызвала обеспокоенность китайских властей. К тому же, как показало более детальное разбирательство, финансирование и управление этими операциями осуществляются из-за рубежа.

«Они стали серьёзной угрозой национальной безопасности Китая», — считает Шао.

В Китае действуют жёсткие правила, требующие, чтобы пользователи или учреждения предоставляли подтверждения своей личности при регистрации в соцсетях. Большая часть аккаунтов-ботов была записана на регистрационные номера предприятий, которые можно приобрести на чёрном рынке и использовать для создания фейковых страниц. Например, на один маленький продуктовый магазин можно записать сотни аккаунтов.

Как обратили внимание китайские эксперты, многие боты активны в достаточно узконаправленных группах по интересам, вроде анимации, компьютерных игр и музыки, нацелены на взаимодействие с юными пользователями и свободно пользуются слэнгом. Так что цензорам приходится преодолевать разрыв между поколениями и заполнять культурные пробелы, в то время как машины, по словам Шао, «превосходят физические, ментальные и интеллектуальные пределы человека».

Несмотря на то что сегодня цензорам тоже помогают алгоритмы, работы для людей предостаточно. Из-за физической напряжённости и психологического стресса у многих специалистов развивается ожирение и бессонница.

Однако, как отмечает South China Morning Post, китайцы работают над более эффективными способами борьбы с интернет-ботами. Так, они внимательно следят за деятельностью таких платформ, как Twitter и Facebook, хотя официально те запрещены в КНР.

В новых реалиях команда профессора Шао предлагает действовать более агрессивно и создать собственную армию ботов и даже «лидеров общественного мнения, управляемых искусственным интеллектом». «Робот-лидер мог бы постоянно меняться, привлекать большое число фанатов-людей, с которыми можно было бы выстроить отношения взаимного доверия, и использовать своё влияние, чтобы давать аудитории информацию с позитивным посылом в период кризиса», — уверен китайский эксперт.

По информации издания, ради привлечения более молодой аудитории некоторые китайские государственные СМИ, включая агентство Xinhua, уже обзавелись журналистами и ведущими с искусственным интеллектом.

Тем не менее, как предупреждают другие аналитики, противостояние групп ботов может ещё сильнее подавить голоса реальных людей в соцсетях. «Это самая крайняя мера», — полагает эксперт из Китайской академии наук в Пекине, попросивший не называть его имени.