Саакашвили третий день почти не встает с кровати – Денисова

Комментируя решение грузинской стороны не допустить ее к Саакашвили, Денисова сообщила, что получила ответ министерства юстиции Грузии по этому поводу.

“Министерство отметило, что “учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии “О заключении под стражу”, – написала Денисова.

По ее словам, на просьбу встретиться с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом медицинского учреждения тюрьмы ответа не последовало.

“Во время ожидания адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не поднимается с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где размещен Михаил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются”, – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/430689321745679

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

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