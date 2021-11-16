Пресс-конференция о судьбе тела Сталина закончилась дракой

В качестве прямого родственника у Селима Бенсаада есть законное право потребовать эксгумации тела Иосифа Сталина. Мужчина рассказал, что намерен воспользоваться этим правом.

Эксгумация может потребоваться для того, чтобы с использованием современных технологий более точно установить причину смерти Иосифа Сталина. После этого тело одного из самых известных руководителей СССР может быть перезахоронено.

С Красной площади тело Иосифа Сталина может быть перевезено на Новодевичье кладбище. По крайней мере именно такова воля его потомков.

По всей видимости именно это обстоятельство слишком сильно обеспокоило некоторых почитателей Иосифа Сталина. Свое несогласие с такой посмертной судьбой вождя они решили выразить физической агрессией.

Группа молодых людей ворвалась в зал для проведения пресс-конференции. Они принялись кричать и избивать всех, кто попадется им под руку. Пресс-атташе Селима Бенсаада Вадима Горжанкина и биографа семьи Сталиных Лану Паршину они облили краской.

Напомним, разоблачение культа личности Сталина произошло еще в 1956 году. В 1961 году его тело убрали из Мавзолея. В рамках процесса десталинизации были преданы огласке многие преступления советского режима – массовые репрессии, депортации народов и так далее.