 

Дума и Генпрокуратура создают три совместные рабочие группы

16.11.2021, 17:16, Разное
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Краснов напомнил о сохраняющейся проблеме нарушения прав детей-сирот. Генпрокуратура разработала законопроект о предоставлении сиротам сертификатов на получение жилья. Документ находится на финальной стадии согласования. Глава ведомства попросил депутатов рассмотреть проект закона в приоритетном порядке.

Также генпрокурор предложил депутатам рассмотреть законопроект о выдаче обманутым дольщикам жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью. Кроме того, Краснов обозначил проблему регулирования роста тарифов ЖКХ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев не откладывать предложения генпрокурора в долгий ящик. Для принятия инициатив председатель ГД предложил создать несколько рабочих группа.

Решение вопроса обеспечения жильем детей-сирот со стороны Думы будет координировать зампред ГД Анна Кузнецова, работу по обманутым дольщикам – вице-спикер Сергей Неверов.

Володин напомнил, что в Думе проходили большие парламентские слушания по решению проблемы обманутых дольщиков. Пока ситуация меняется слишком медленно, посетовал спикер.



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