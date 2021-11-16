Наночастицы золота оказались эффективными в борьбе с супербактериями

По мнению ученых, если в обычные антибиотики добавить наночастицы золота, то лекарство становится намного эффективнее для борьбы с супербактериями.

К такому выводу представители науки пришли, проведя ряд исследований в Китае и Великобритании. Золото действительно оказывает сильное антибактериальное действие, но не само по себе, а только в соединении с антибиотиками.

По словам ученых, при этом происходит эффект противоположных зарядов. Наночастицы благородного металла легко разрушают мембраны инфекционных бактерий, и те быстро погибают. Ученые намерены использовать свое открытие для создания лекарств от болезней, которые плохо лечатся при помощи обычных антибиотиков. Технология проверена на одной из самых опасных разновидностей стафилококка.