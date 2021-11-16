В Антарктиде обнаружены бактерии, использующие водород как источник энергии

Живые организмы на Земле, как известно, черпают энергию из углеродных соединений, «сжигая» их в процессе реакции с кислородом. Но это не касается особых видов бактерий, обнаруженных в Антарктиде.

Ледовый континент очень беден с точки зрения органики. Вернее сказать, на поверхности нет достаточного количества углерода даже для того, чтобы развивались колонии бактерий. Но примитивные организмы нашли выход. Они стали использовать в качестве «топлива» водород.

В процессе исследований ученым уже удалось установить наличие 451 вида таких бактерий на территории восточной части Антарктиды. Представители науки полагают, что они появились примерно миллиард лет назад, отделившись от своих обычных «собратьев» в процессе эволюции.