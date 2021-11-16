Уголовное дело возбуждено после отравления метанолом в Казани

Следователи в Казани возбудили уголовное дело по факту массового отравления метанолом студентов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

«16 ноября 2021 года в городе Казани госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 г.р. с признаками отравления метанолом. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, все они употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Ранее сообщалось, что в казанскую горбольницу доставлены 11 человек с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии.