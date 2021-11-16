 

Стали известны подробности ранения школьника на уроке в Петербурге

16.11.2021, 16:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ одной из петербургских школ 15-летний ученик получил ножевое ранение на уроке, его увезли на скорой в больницу.

Ранение нанес другой ученик, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники. Пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением.

Директор учреждения Ирина Карпицкая сообщила, что атаковавший не планировал наносить ущерб однокласснику, он передавал канцелярский нож, который просил потерпевший для заточки карандаша.

Подросток получил небольшое ранение, порядка одного сантиметра, но его все же решили госпитализировать и вызвали мать. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Происшествие случилось на глазах учителя, дисциплина в классе не была нарушена. В скором времени педсовет обсудит пробелы в технике безопасности, и, может быть, запретит приносить канцелярские ножи в школу.



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