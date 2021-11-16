 

Госдума одобрила законопроект о введении паспорта болельщика

16.11.2021, 16:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГосдума 16 ноября поддержала в первом чтении правительственный закон о введении паспорта болельщика. Согласно закону, в стране появятся официальные спортивные соревнования, при посещении которых необходимо будет идентификация болельщиков.

Поэтому вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» – это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, чтобы обеспечить безопасность на спортобъекте, передает ТАСС.

Fan ID впервые было введено Россией как организатором кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Карту получал каждый купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском и междугороднем общественном транспорте. Для иностранцев – безвизовый въезд на территорию РФ в период проведения соревнований.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Fan ID позволит повысить безопасность зрителей на спортивных мероприятиях. В пресс-службе КХЛ заявили, что введение Fan ID в РФ должно начаться с футбола. 



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