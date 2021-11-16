CNN – «безрассудный и опасный шаг» — США осудили Россию за испытания противоспутникового оружия

США решительно осудили испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, в ходе которого на низкой околоземной орбите появилось облако опасного мусора, а экипаж МКС был вынужден на всякий случай укрыться на своих кораблях, пишет CNN. По мнению Вашингтона, это «безрассудный и опасный шаг», с помощью которого Москва поставила под угрозу интересы не только США, но и всего мирового сообщества.



Reuters

США решительно осудили испытание Россией противоспутникового оружия, из-за которого члены экипажа Международной космической станции (МКС) были вынуждены укрыться в своих космических кораблях в целях безопасности. По мнению Вашингтона, подобные действия Москвы — это «безрассудный и опасный шаг» и США «не потерпят» поведения, которое может поставить под угрозу интересы международного сообщества, пишет CNN.

Космическое командование США заявило, что РФ испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата DA-ASAT, которая поразила российский спутник, что привело к появлению облака обломков на низкой околоземной орбите.

В этой связи американские чиновники указали на то, что подобные стрельбы повлекут за собой долгосрочные негативные и опасные последствия, так как космический мусор представляет большую угрозу для спутников, которые отвечают за связь, прогноз погоды, обеспечение работы GPS, финансовые транзакции и многое другое.

«Россия преднамеренно пренебрегла безопасностью, стабильностью и долгосрочным устойчивым развитием космической отрасли всех стран, — заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон. — Мусор, который появился из-за российской DA-ASAT, будет продолжать представлять угрозу для деятельности в космическом пространстве в течение многих лет, подвергая риску спутники и космические полёты и вынуждая активнее маневрировать в целях предотвращения столкновений. Деятельность в космосе — это основа нашего нынешнего образа жизни, и такое поведение просто безответственно».

Не менее острую реакцию российские стрельбы вызвали и у администратора NASA Билла Нельсона. Он, в частности, заявил, что «возмущён этим безответственным и дестабилизирующим шагом». «С учётом долгой и славной традиции РФ в плане отправки людей в космос, просто немыслимо, чтобы она подвергала опасности не только американских и международных астронавтов — партнёров на МКС, но и своих же собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, причём они угрожают также и китайской космической станции», — подчеркнул он.

В этом контексте экипаж МКС был вынужден в срочном порядке облачиться в скафандры и переместиться в свои корабли на тот случай, если в станцию попадут обломки. По словам двух источников CNN, эти меры стали прямым следствием появления облака мусора от российских испытаний. На данный момент на МКС находится семь космонавтов, включая двух россиян.

Примерно такую же позицию озвучил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мусор с длительным жизненным циклом, который появился из-за этого опасного и безответственного испытания, теперь будет многие десятилетия представлять угрозу спутникам и другим космическим объектам, которые крайне важны для обеспечения безопасности, а также экономических и научных интересов», — заявил он.

Между тем официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что стрельбы «значительно увеличат риск для астронавтов и космонавтов на МКС, а также угрожают другим видам деятельности, которые имеют отношение к полётам человека в космос». По его словам, «заявления РФ о том, что она противостоит размещению оружия в космосе, неискренни и лицемерны».

Ранее испытания противоспутниковых средств проводили только США, Россия, Китай и Индия.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что «самая злободневная проблема — это сам мусор, который летает в космосе и может представлять опасность в том числе и для Международной космической станции».

При этом Кирби отметил, что Пентагон «внимательно следит за теми аспектами потенциала России, которые она, похоже, собирается развивать».

«Мы внимательно следим за теми аспектами потенциала России, которые она, похоже, собирается развивать и которые могут представлять угрозу не только для наших интересов национальной безопасности, но и для интересов безопасности других космических держав, — сообщил он. — И повторюсь: мы очень чётко дали понять, что хотели бы, чтобы в космосе соблюдались определённые нормы, чтобы им могли разумно пользоваться все космические державы».