 

Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги, обещанные Зеленским за вакцинацию от COVID-19

16.11.2021, 16:30, Новости дня
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“Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства”, – сказал он.

Шмыгаль добавил, что программа будет действовать и в следующем, 2021-м году, а воспользоваться ею смогут все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации.

ВИДЕОВидео: КабМін / YouTube
Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,2 млн человек, полностью иммунизированы 8,7 млн. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 15 ноября сообщал, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 39,4% украинцев, полностью вакцинированы 28%.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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