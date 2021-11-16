 

Бизнесмен Кропачев об энергетическом кризисе: Это крестовый поход товарища Коломойского на Рината Леонидовича

16.11.2021, 16:30, Новости дня
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Во времена президенства Петра Порошенко СМИ, в частности “Экономическая правда”, называли Кропачева “смотрящим” за государственными угольными активами” и указывали на его связь с окружением главы государства, в частности, с тогдашним народным депутатом и бизнес-партнером Порошенко Игорем Кононенко. В 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского, “смотрящими” в угольной отрасли стали бизнесмены, связанные с Коломойским, сообщили “Наші гроші”. 

После бегства президента Украины Виктора Януковича в Россию Кропачев купил у его сына Александра Януковича три центральные обогатительные фабрики – “Россия”, “Украина” и “Комсомольская”. Кроме того, во времена президентства Порошенко Кропачев контролировал работу государственной шахты “Краснолиманская”, поскольку владеет ООО “Краснолиманское”, у которого было специальное разрешение на работу на угольных пластах шахты (в феврале 2021 года Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения из-за нарушения условий пользования недрами, написали “Наші гроші”). Основным покупателем угля “Краснолиманской” было государственное “Центрэнерго”, но с 2019 года оно, по данным издания, находится “под контролем менеджмента с одинаковыми с Коломойским взглядами на хозяйственную деятельность предприятия” и изменило свою закупочную политику.

“До 2019 года предприятие [шахта “Краснолиманская”] усилено развивалось, имело колоссальный потенциал, были заключены долгосрочные договора… Но с приходом новой власти почему-то “Центрэнерго” отказалось от поставок угля с шахты “Краснолиманская”, не выполняя своих контрактов. Просто отказалось. Шахта начала стагнировать”, – сказал Кропачев. 

Он отметил, что сейчас в энергетической отрасли Украины наблюдается масштабный кризис, вызванный в том числе дефицитом угля на складах. 

“Кем он создан? Вся энергетика с 2019 года перешла под контроль Игоря Валерьевича Коломойского. Ее государственная часть – “Центрэнерго”, угольные предприятия. Там понятный ему менеджмент, как он заявлял. Исходя их этого, пошли кризисы”, – сказал бизнесмен.

Он рассказала, что до 2019 года “Центрэнерго” было прибыльным предприятием. 

“По официальной отчетности за три последних года [до прихода Зеленского к власти] – где-то 2,7–2,8 млрд грн [прибыли было]. С приходом новой власти, с переходом под контроль Игоря Валерьевича данного предприятия, оно сгенерило 1,9 млрд убытков в 2019 году, в 2020 году – 824 млн, за первое полугодие 2021 года – 720 млн. Я считаю, что если разбираться глобально, у Игоря Валерьевича давно была имперская замашка построить холдинг, подобный [холдингу] Рината Леонидовича. Это обычный крестовый поход товарища Коломойского на Рината Леонидовича. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть”, – считает бизнесмен.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Кропачев родился в 1973 году в Торезе (сейчас – Чистяково) Донецкой области. Одно из главных направлений деятельности предпринимателя – угольный бизнес. Кроме того, у Кропачева есть активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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