 

“Не стыдно?” Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище

16.11.2021, 16:30, Новости дня
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В репортаже отмечается, что разговор певицы с журналистами состоялся на Новодевичьем кладбище в Москве, куда 8 ноября артистка приехала на открытие памятника украинскому писателю и сатирику Михаилу Жванецкому. 

“Почему вы без маски со мной разговариваете? Не стыдно?” – садясь в машину, сказала журналистам певица. Сама она в это время была без маски.

“У нас тесты”, – объяснили певице авторы сюжета.

В репортаже отмечается, что Пугачева сделала прививку от коронавируса девять месяцев назад, а во время интервью всегда надевает резиновые перчатки.

Ответ Пугачевой журналистам без масок можно послушать с 22-й минуты видео.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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