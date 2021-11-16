Выплату по 1 тыс. грн получат все, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после – спикер Зеленского

“[Выплату] получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson, или двумя – всеми остальными [вакцинами]. До 19 декабря и после”, – заявил он.

По словам спикера, называть выплату “тысячей за вакцинацию” означает “сильно преуменьшать важность и объем инициативы”.

“На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадли от карантинных ограничений”, – говорится в сообщении.

Никифоров заявил, что механизм выдачи денег прорабатывают, но это не будут наличные.

“Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев”, – заявил он.

Спикер отметил, что получение выплат для украинцев, у которых есть приложение “Дія” и для тех, у кого его нет, будет отличаться.

“Но никого не забудем. Что касается сроков, советую обратить внимание на временные ориентиры, которые озвучил вчера президент (Владимир Зеленский говорил, что выплаты начнуться 19 декабря. – “ГОРДОН”)”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4622613611139518

Контекст:

15 ноября Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. “За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. “Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19”, – сказал он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,3 млн человек, полностью иммунизированы 8,9 млн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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