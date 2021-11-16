В Рыбинске тренируется паралимпийская чемпионка по стрельбе из лука Елена Крутова

16.11.2021, 16:33, Новости

Теги: Спорт

Бронзовый призёр XVI Паралимпийских летних игр в Токио вместе с другими членами российской сборной проводит в нашем городе учебно–тренировочные сборы.

Спортсмены пробудут в Рыбинске две недели. Тренировки проходят на базе спортивной школы № 10.

Тренировочные сборы в Рыбинске спортсмены из Московской области проводят уже на протяжении многих лет, приезжают трижды в год, поскольку условия для тренировок на базе спортшколы № 10 одни из лучших стране.

— Зимний сезон мы по традиции начинаем в Рыбинске на этой прекрасной базе. В спортивной школе создана дружеская атмосфера. Всё здание отдано для занятий стрельбой из лука, спортсменов ничего не отвлекает от тренировочного процесса. Таких мест в стране мало, — рассказал старший тренер команды Московской области по стрельбе из лука среди лиц ПОДА Булат Санданов.

В Рыбинск на тренировочные сборы приехали сильнейшие лучники страны и мира – Анастасия Джиоева, чемпионка мира, Константин Донской, многократный призёр российских и международных соревнований. Самая титулованная спортсменка — Елена Крутова, паралимпийская чемпионка летних игр в Токио. Вместе с Алексеем Леоновым она выиграла бронзовые медали в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В поединке за медаль они обыграли представителей Республики Корея со счетом 132:127.

— Можно сказать, что Рыбинск — наш второй дом. С ноября по март с перерывами мы тренируемся в вашем городе. Рыбинск привлекает нас доступностью залов, здесь есть возможность стрелять и зимнюю, и летнюю дистанцию. В этом году нам это особенно актуально. Всё сроки из-за ковида сместились, летний чемпионат мира стартует уже в середине февраля, а отбор на него в России начинается 14 января. И если бы не Рыбинск, то стрелять летнюю дистанцию возможности практически не было , — прокомментировала Елена Крутова.

В Рыбинске лучники готовятся к чемпионату мира, который состоится в феврале в Дубае, и осеннему чемпионату Европы в Великобритании.

Пресс-служба администрация Рыбинска