 

Журналисты отыскали скрывающегося от мира писателя Виктора Пелевина

16.11.2021, 16:22, Разное
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Писатель Виктор Пелевин может претендовать на звание одного из самых продаваемых и известных писателей в современной России. Также он широко известен благодаря своему стремлению избегать публичности.

Свое последнее интервью писатель дал еще в 1996 году. Да и то, произошло это в университете Айовы, а не в России. На публике же Виктор Пелевин появлялся в 2001 году, но тоже за границей – в Токио.

Такое стремление скрыться от любопытных глаз только больше раззадоривало публику. И вот, спустя 20 лет, после целой череды слухов, фейковых сообщений и откровенных небылиц, местонахождение Виктора Пелевина было установлено. По крайней мере именно так утверждают журналисты Mash.

В поисках подсказок, где бы мог находиться Виктор Пелевин, они изучили книги, написанные им в последние годы. Анализ текста позволил предположить, что большую часть своего времени писатель проводит вдалеке от России.

А поиск по авиабилетам дал еще более существенную подсказку – писатель часто летал в Бангкок и из него. В последний раз он прилетел в столицу Таиланда 30 ноября 2019 года, после чего страну, по всей видимости, не покидал.

Журналистам также удалось найти на острове Самуи отель, как две капли воды похожий на описанный писателем в книге “Непобедимое солнце”. На ресепшене им сообщили даже номер, в котором остановился Виктор Пелевин. Прибывший на место корреспондент смог его заснять на видео.



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