В московском метро обновляют навигацию перед открытием 10 станций БКЛ

Совсем скоро в Москве впервые в истории откроется сразу 10 станций метро: “Терехово”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”. Все они находятся на Большой кольцевой линии. Подготовка к самому масштабному запуску идет полным ходом. Сейчас в подземке обновляют навигацию, чтобы пассажиры могли легко ориентироваться.

В вагонах и на станциях меняют 30 тысяч схем метро. На объектах метрополитена и в поездах обновят 59 тысяч указателей. В районе нового участка устанавливают почти 920 лайтбоксов, которые помогут спланировать маршрут, найти нужные выходы и пересадки, соседние станции и остановки наземного транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в день запуска в метро будет работать аудиоинформирование. По его словам, на эскалаторах и в вагонах начнут сообщать об открытии новых станций.

“Построить новый маршрут помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров”, – отметил заммэра.

Благодаря новым станциям БКЛ улучшится транспортная ситуация во многих районах столицы: в Хорошеве-Мневниках, Кунцеве, Филях-Давыдкове, Можайском, Очакове-Матвеевском, Раменках, Проспекте Вернадского, Обручевском, Ломоносовском, Черемушках, Конькове, Зюзине и Нагорном. Местные жители будут тратить гораздо меньше времени на поездку.

Пять из десяти станций – пересадочные. С “Кунцевской” можно будет перейти на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии, а с “Мичуринского проспекта” – на Солнцевскую, “Проспекта Вернадского” — на Сокольническую, с “Воронцовской” — на “Калужскую” Калужско-Рижской линии, с “Каховской” – на “Севастопольскую” Серпуховско-Тимирязевской линии.

Большая кольцевая линия – самый масштабный проект за всю историю московского метро. Ее длина составит 70 километров. Линия соединит радиальные направления подземки и железной дороги. На БКЛ будет 31 станция, 19 из которых – пересадочные. Можно будет перейти не только на другие линии метро, но и на Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).