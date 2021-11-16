Кожаная юбка-карандаш, слегка рваный деним и темный лак для ногтей: как носить одежду в стиле панк женщине за 40

Стоит сразу отметить, что стиль панк является не просто оригинальным и креативным, он отличается практичностью и комфортностью. Женщины в возрасте за сорок лет будут чувствовать себя в такой одежде максимально свободно. Вот рекомендации, которые помогут вам подобрать правильные вещи и гармонично их сочетать друг с другом.

Качественная обувь

Представительницам прекрасного пола среднего и старшего возраста будет очень удобно носить обувь, которая отличается комфортностью. Речь идет о туфлях, ботинках, лоферах, ботильонах и прочих моделях на толстой и устойчивой подошве. Вы можете выбрать оформление из металлических деталей или остановить свой выбор, например, на лаковой коже.

Обувь будет не просто удобной (вашим ногам будет в ней комфортно), но и максимально стильной и универсальной в плане сочетания с любыми предметами одежды. Это могут быть укороченные или длинные брюки или джинсы, платье или юбки любой длины, футболки с рисунками или блузы оригинальных фасонов. Если вы предпочтете обувь черного цвета, она будет гармонировать с любой одеждой.

Черный цвет

Монохромность и многослойность – это тот прием, который наверняка понравится женщинам, предпочитающим одеваться модно. Во-первых, это помогает максимально замаскировать недостатки фигуры. Во-вторых, одежда черного цвета вместе с обувью выглядит как роскошный и креативный ансамбль практически для любого выхода (как для повседневной носки, так и для торжественного выхода). В-третьих, этот выбор позволит вам акцентировать внимание на прическе, макияже, красивых чертах лица. То есть на фоне удачно подобранной одежды ваше лицо станет более светлым, сияющим и молодым.

Разные текстуры

Плюсом стиля панк является то, что можно сочетать разные текстуры тканей. Например, кожу вы можете гармонично соединить с любой тканью, и это будет выглядеть ослепительно. Отличным решением станет соединить предметы одежды из легкой и плотной ткани, шелка и ворсистой шерсти, атласа и денима, прозрачных материалов и льняных, где присутствует грубое плетение. Если не знаете, как удачно сочетать ткани (хотя можете экспериментировать, у вас гарантированно получится очень стильный и привлекательный образ), можете купить готовые изделия, где все сделали за вас (например, в одном предмете соединены несколько видов материалов разных структур).

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Темный лак для ногтей

Не так давно вошел в моду маникюр, в котором ногти отличаются небольшой длиной, а лак предпочтительно берется темный. Однако если рассматривать стиль панк, то именно такой маникюр является его основной характеристикой. Это не просто красиво, но и оригинально, стильно и практично. Речь о том, что любой выбранный вами цвет будет замечательно смотреться с одеждой.

Выберите черный, темно-синий, темно-зеленый, бордовый, коричневый, фиолетовый, серый и другие понравившиеся вам цвета. Короткие ногти не будут вам мешать заниматься любимым рукоделием, а выбранный оригинальный цвет станет самым настоящим украшением на ваших руках.

Макияж

К сожалению, не каждая дама среднего и старшего возраста может позволить себе сделать “кошачий глаз” дымчатого цвета и использовать черный цвет помады. Однако здесь стоить сказать, что многим такой макияж очень идет и визуально позволяет дамам выглядеть намного моложе своего возраста. Но, если вы считаете это слишком смелым для вашего возраста, для вас есть прекрасная новость. Естественный (прозрачный) макияж является характеристикой стиля панк. Вам достаточно немного подчеркнуть черным или серым цветом глаза, покрыть губы прозрачной помадой или блеском (или использовать цвет, максимально подходящий под тон вашего тела). С отлично подобранным нарядом такой макияж будет смотреться очень сдержанно, стильно и эффектно.

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Слегка рваный деним

Сегодня в моде рваный деним, поскольку такие вещи легко комбинируются с другими предметами одежды и смотрятся стильно на все сто процентов. Однако такой смелый и яркий образ подойдет далеко не всем дамам (стоит снова акцентировать внимание на том, что некоторым представительницам прекрасного пола зрелого возраста такие изделия очень идут и выглядят на них просто идеально). Чтобы чувствовать себя комфортно в такой одежде, не выбирайте джинсы с большим количеством разрезов и не отдавайте предпочтение чрезмерным потертостям. Старые и рваные джинсы смотрятся не очень аккуратно, и вам сложно будет подобрать те вещи, которые смогут это компенсировать. Поэтому предпочтите умеренность и найдите модели, которые слегка намекают на потертости и разрывы. Не надевайте джинсы с дырами, откажитесь от бахромы. Старайтесь выбрать для себя фасон, расцветку и оформление, которые, скорее, будут нейтральными, нежели вызывающими.

Кожаная юбка-карандаш

Отличным выбором станет кожаная юбка-карандаш. Она может быть цельнокроеной или состоящей из нескольких деталей. Замечательно смотрится модель с одним или двумя разрезами (что, кстати, визуально делает рост выше, а фигуру – стройнее). Если вы принципиально не носите одежду из кожи, есть множество вариантов из искусственных аналогов. По качеству и внешнему виду они не уступают натуральным материалам, но при этом значительно выигрывают в цене. Предпочтите юбку-карандаш многим другим фасонам. Например, не стоит соблазняться надеть клетчатую мини-юбку, которая будет смотреться не очень привлекательно на даме среднего возраста (даже если фигура на сто процентов позволяет носить мини).

Аксессуары

Если вы хотите остаться верной стилю панк или только решили остановить на нем выбор, помните об умеренности. Не стоит сразу надевать все вещи, которые к нему подходят, и украшать себя аксессуарами подобного направления. Достаточно сначала надеть предметы одежды, а затем добавить всего один аксессуар. К другому наряду также прибавьте всего одно украшение. Когда научитесь удачно сочетать все изделия в единый комплект, сможете добавить еще одну оригинальную единицу (например, поначалу наденьте колье из звеньев крупной цепи, а затем браслет). Самое главное – это чтобы ваш образ не был перегруженным и вы себя чувствовали максимально комфортно в этой одежде и в этом стиле.