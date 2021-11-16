Суд признал отказ от прививки уважительной причиной для супружеской измены и развода

Советский районный суд Красноярска признал недействительным брачный договор, заключённый в 2018 году между Марией Соколовой и Романом Чередниченко.

Согласно соглашению, в случае супружеской измены одного из супругов, он был обязан выплатить 1 млн рублей. Несмотря на то, что Чередниченко представил неопровержимые доказательства неверности Соколовой, суд принял решение отказать в удовлетворении его иска из-за отсутствия без уважительной причины у истца прививки от коронавируса.

«Суд установил, что Чередниченко сознательно отказался вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, из-за чего у него возник конфликт с Соколовой. У Чередниченко отсутствуют медицинские противопоказания к вакцинации, его отказ был продиктован исключительно личной позицией. Чередниченко заявил, что неоднократно посещал сайты или страницы сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданных противниками вакцинации, и именно поэтому отказался от прививки. Соколова, напротив, исполнила свой гражданский долг, вакцинировалась в марте 2021 года, а в сентябре прошла ревакцинацию. В ходе судебного заседания установлено, что Соколова неоднократно призывала Чередниченко вакцинироваться, однако тот, в грубой форме отказался это сделать. Из-за возникшего конфликта сексуальная жизнь супругов фактически прекратилась. В сложившейся ситуации Соколова, для удовлетворения своих базовых потребностей, была вынуждена совершить несколько актов супружеской измены с партнёром, имеющим действующий сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Учитывая, что в условиях пандемии отказ от вакцинации без уважительной причины является недостойным поведением, судом было принято решение отказать Чередниченко в удовлетворении иска, а заключённый в 2018 году брачный договор признать недействительным», – заявил пресс-секретарь суда Павел Смирнов.

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