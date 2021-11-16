 

Шойгу рассказал о «ювелирно» сбитом советском спутнике

16.11.2021, 15:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

Он также добавило, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании системы фрагменты старого спутника не представляют.

Ранее Минобороны раскрыло подробности по уничтожению спутника на орбите: поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

Накануне Соединенные Штаты обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия, в результате которого в космосе появилось более 1,5 тыс. крупных обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, представляющих угрозу для Международной космической станции (МКС). В понедельник экипаж МКС был вынужден укрыться в российском корабле «Союз» из-за пролетавшего мимо станции космического мусора.

Космическое командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что РФ в ходе испытания противоспутниковой ракеты якобы уничтожила старый советский спутник.

Минобороны отметило, что заявления США, попытавшихся обвинить Россию в создании «рисков» для МКС, лицемерны.

Военный эксперт Алексей Леонков указал на провокационность заявлений США об уничтожении Россией спутника в космосе.



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