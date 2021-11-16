СК рассказал о задержании врио замгубернатора Владимирской области

Временно исполняющего обязанности замгубернатора Владимирской области Григория Вишневского заподозрили в получении взятки, сообщил Следственный комитет России.

«В отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года Вишневский за общее покровительство получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тыс. рублей. Он был задержан в ходе получения очередной части взятки.

Вишневский пообещал бизнесмену не допустить возможные негативные последствия для его предприятия по одному госконтракту в курируемой сфере, а также при заключении и выполнении других контрактов.

СК намерен ходатайствовать об аресте Вишневского. По делу проводятся следственные действия, расследование ведется совместно с ФСБ России.

Ранее СМИ сообщали, что Вишневский якобы получал взятку при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.