 

Поклонники не узнали располневшего Андрея Малахова

16.11.2021, 15:46, Разное
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Поклонники не сразу узнали располневшего российского ведущего Андрея Малахова. Они очень переживают за здоровье знаменитости.
Андрей Малахов на днях вышел на связь с фанатами. Он решил предстать перед ними в домашней обстановке, на нем присутствовала зеленая рубашка в клетку. Публику очень удивил внешний вид ведущего. По словам поклонников, раньше он выглядел совершенно иначе.

Публика никогда не видела длинноволосого Малахова с пухлыми щеками. За последнее время 49-летний ведущий заметно поправился. Он выглядит не так, каковым его привыкли видеть фанаты на телеэкране.

Россияне уже не первую неделю обсуждает внешний вид журналиста. Многие считают, что ведущий серьезно болен, но эту информацию скрывает от общественности. Недавно стало известно, что ведущий носит парик. Сам же Малахов игнорирует интерес поклонников к этой теме.

Источник: www.kp.ru



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