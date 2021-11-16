Guardian – Джонсон предупредил Европу — российское топливо или Украина

Британский премьер Борис Джонсон предостерёг Европу от растущей зависимости от российских углеводородов, предупредив, что РФ может серьёзно ограничить поставки энергоносителей, если Запад обозначит намерение защитить Украину, пишет The Guardian. Кроме того, Джонсон обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в попытке подорвать европейское единство при помощи миграционного кризиса на границе с Польшей.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в ближайшее время перед Европой встанет выбор между зависимостью от поставок российских углеводородов и поддержкой в адрес Украины на фоне напряжённости на границах в Восточной Европе, пишет The Guardian.

Выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити, Джонсон обратился к европейским странам, которые в значительной степени зависят от российского газа. Премьер предупредил, что президент РФ Владимир Путин может серьёзно подойти к ограничению поставок энергоносителей, если Запад обозначит своё намерение защитить Украину.

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что в ближайшее время им предстоит сделать выбор между поставками всё большего количества российских углеводородов по гигантским новым трубопроводам и защитой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — заявил Джонсон.

Как напоминает издание, в понедельник в британском правительстве выразили обеспокоенность по поводу наращивания российских сил вдоль границы с Украиной. РФ отвергла обвинения в подготовке к вторжения после того, как в украинском Министерстве обороны сообщили, что общая численность российских войск у границы составляет 90 тыс.

Тем не менее официальный представитель премьер-министра выступил с заявлением, подчеркнув, что Великобритания «продолжит оказывать Украине поддержку перед лицом российской враждебности».

В ходе выступления Джонсон также обвинил «союзника России» президента Белоруссии Александра Лукашенко в попытке спровоцировать миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство. Британский лидер отметил, что, когда Варшава обратилась к Лондону за помощью, чтобы «справиться с искусственно созданным кризисом на границе», там тотчас откликнулись.



Кроме того, Джонсон воспользовался случаем, чтобы высказаться о прошедшем в Глазго саммите по климату COP26. Как отмечает The Guardian, премьер-министр признался, что «разочарован» тем, что на место обязательства по постепенному отказу от угля пришло обещание «постепенного сокращения» использования ископаемого топлива.

«Но независимо от того, идёт ли речь о постепенном сокращении или постепенном отказе от угля, уже не за горами тот день, когда открытие новой угольной электростанции в любой точке мира будет столь же политически неприемлемо, как сейчас сесть в самолёт и закурить сигару», — добавил Джонсон.