 

В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone

16.11.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторы расследования отмечают, что обнародованная информация была получена после изучения судебных документов и более 55 новых интервью. 

В публикации отмечается, что изначально комната в голливудской квартире артиста  была отведена под студию звукозаписи, но позже он переоборудовал ее и назвал “комнатой для плохих девочек”.

Несколько женщин, которые продолжительное время состояли в отношениях с артистом, в комментарии журналистам рассказали, что певец использовал комнату в качестве камеры заточения, оставляя их там на несколько часов без воды и еды якобы за плохое поведение. Собеседницы издания уточнили, что знаменитость в разговоре с друзьями часто упоминала о существовании этого помещения. 

В статье также упоминается интервью Мерилина Мэнсона, в котором он почти девять лет назад оговорился, что “запирает в звуконепроницаемом помещении тех, кто плохо себя ведет”.

Пока что представители певца не прокомментировали публикацию.

Контекст:

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасиловании. По словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Guardian – вакцину от коронавируса в Великобританию доставят военными самолётами

16.10 / На ремонте крыши только одного дома воруют полмиллиона гривен – Кучеренко

04.02 / Названы сроки снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье

30.09 / Стало известно об увеличении финансирования организации финала Лиги чемпионов в Петербурге

05.05 / Малахов рассказал о звонке «агента скопинского маньяка»

15.11 / “Убиваешь своей красотой”. 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы

07.01 / За сутки в Украине коронавирусом заразилось почти 9 тыс. человек

05.01 / Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ

13.08 / Генсек НАТО: “Талибан” не будет признан международным сообществом, если захватит Афганистан силой

01.03 / В Николаевской области на территории школы взорвался котел. Бетонная плита придавила человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика