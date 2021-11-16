В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone

Авторы расследования отмечают, что обнародованная информация была получена после изучения судебных документов и более 55 новых интервью.

В публикации отмечается, что изначально комната в голливудской квартире артиста была отведена под студию звукозаписи, но позже он переоборудовал ее и назвал “комнатой для плохих девочек”.

Несколько женщин, которые продолжительное время состояли в отношениях с артистом, в комментарии журналистам рассказали, что певец использовал комнату в качестве камеры заточения, оставляя их там на несколько часов без воды и еды якобы за плохое поведение. Собеседницы издания уточнили, что знаменитость в разговоре с друзьями часто упоминала о существовании этого помещения.

В статье также упоминается интервью Мерилина Мэнсона, в котором он почти девять лет назад оговорился, что “запирает в звуконепроницаемом помещении тех, кто плохо себя ведет”.

Пока что представители певца не прокомментировали публикацию.

Контекст:

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

В мае того же года на артиста подала в суд еще одна его бывшая девушка, имя которой не разглашалось. Она обвинила певица в изнасиловании. По словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец также показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. В сентябре стало известно, что суд отклонил ее иск в связи с истечением срока давности.

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