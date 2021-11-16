Цимбалюк: Кабмин решил ликвидировать Академию внешней разведки. Это ставит под угрозу будущее Внешней разведки Украины в условиях войны

Страна без разведчиков.

Кабинет Министров Украины в начале ноября решил ликвидировать Академию внешней разведки. Решение было принято по предложению Министерства образования и науки.

Сейчас Академия внешней разведки Украины осуществляет согласно государственному заказу подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Службы внешней разведки Украины и других разведывательных органов Украины. Также учебное заведение готовит магистров и докторов философии по специальности “Национальная безопасность”, а также охватывает различные стратегические направления безопасности.

Учитывая стратегическое значение академии для Украинского государства и безопасности каждого из нас, очевидно, что ликвидация учебного заведения абсолютно недопустима. Такими резкими и необдуманными шагами профильное министерство и в целом Кабинет Министров фактически нивелируют целостную подготовку кадров для разведки, ставят под угрозу будущее Внешней разведки Украины. Минобразования Украины уже не первый год балансирует на грани фола – внедряя реформу системы высшего образования и целенаправленно закрывая украинские университеты. И часто это вполне оправданно, но только тогда, когда речь идет о периферийных учебных заведениях – тех, где образовательный процесс является профанацией. Когда же министерство начинает ликвидировать важные образовательные центры, призванные укреплять обороноспособность Украины, то к этому министерству могут (и должны) возникнуть вопросы относительно целей таких инициатив.

Политика государства должна быть единой и целостной, а особенно если это касается сверхважных вопросов образования сотрудников разведывательных органов. По моему убеждению, большинство украинских университетов нуждаются в реформах и изменениях, но не ликвидации, а особенно, когда это касается стратегически важных образовательных учреждений. Более того: нам следовало бы расширять сеть образовательных центров для военных этой службы, ведь, повторюсь, переоценить значение внешней разведки в условиях войны (особенно гибридной) просто невозможно.

Также уверен, что при формировании государственного бюджета на 2022 год часть средств, которые предлагается потратить на строительство дорог, необходимо направить на финансирование пограничной службы. Потому что власть должна осознать – неважно качество дорог, если по ним будет ездить враг. Также следует пересмотреть финансирование Национальной гвардии, Главного разведывательного управления и Службы внешней разведки, СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства по делам ветеранов. Ведь к развитию этих служб мы должны подходить как к неотъемлемому условию развития всего государства. Следует также отметить, что мы не против строительства дорог в Украине, но не за счет государственного бюджета, а за счет привлечения кредитных денег с минимальными процентами.

Но, к сожалению, сейчас мы видим обратные процессы, которые настроены не на усиление обороноспособности страны, а на обогащение определенных кругов, которые приближены к так называемому “Великому крадівництву” на автомобильных дорогах.

Малоквалифицированные представители власти очень тяжело осознают необходимость высокой квалификации кадров и, похоже, тяжело проводят логические причинно-следственные связи между подготовкой молодежи и успешным функционированием государства. Сотрудники соответствующих служб просто должны быть квалифицированными, компетентными, патриотическими и государственно настроенными. Только такие кадры могут обеспечить национальную, государственную и общественную безопасность.

По этому поводу следует заимствовать опыт таких разведок, как ЦРУ из США или Моссад из Израиля – именно там придают приоритетное значение подготовке профессиональных работников для работы в максимально сложных условиях за рубежом. Действенность этих исследований общеизвестна благодаря системной, комплексной и многофункциональной деятельности их учебных заведений по подготовке высокопрофессиональных и преданных своим странам и нациям кадров.

Следовательно, государство обязано ответственно относиться к созданию и функционированию в спецслужбах и правоохранительных органах учебных заведений разной категории. Такой сегмент разведсообщества должен быть на личном контроле секретаря СНБО. Кроме того, о подготовке разведчиков, контрразведчиков и правоохранителей стоило бы заслушать в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки украинского парламента.

Также следует исследовать природу таких решений Министерства образования и правительства: это банальная нехватка средств или целенаправленная политика уничтожения украинской разведки и системы образования в целом. Если причина в средствах, то возникает вопрос – почему деньги в бюджете на президентский университет будущего есть (7,2 млрд грн на его строительство и 2,5 млрд ежемесячно на его содержание), а на обучение разведчиков – нет?

Или мы живем в стране без войны, и неужели нет соседа – страны-агрессора? Или, возможно, в украинской власти есть люди, которые как раз такими и другими инициативами подыгрывают врагу, открывая путь для дальнейшей оккупации Украины?

Источник: “ГОРДОН”

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