В Харькове трамвай насмерть сбил 19-летнюю девушку

“По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте”, – говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции собираются открыть производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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