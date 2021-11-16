 

В Москве и Подмосковье объявили повышенный уровень погодной опасности

16.11.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Москве и Московской области продлен повышенный, “желтый” уровень погодной опасности. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

Предупреждение было объявлено в связи с образовавшейся на дорогах гололедицей. Специалисты отметили, что предупреждение будет действовать включительно до четверга, 18 ноября, до 13:00 по московскому времени, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / «Дылда» стала лучшим иностранным фильмом по версии кинокритиков США

12.08 / Володин в 2019 году направил на благотворительность более 45 млн рублей

01.04 / В 18 регионах запущен второй этап проекта “Наблюдатель”

09.06 / “У меня началась паника”: рэпер T-Killah госпитализирован с коронавирусом

24.09 / Мнение: …Я выполз из тьмы…

23.02 / За что итальянцы так любят русских женщин?

26.02 / Гипноз, детокс и отворот от героина

12.01 / Люк Эванс подтвердил расставание с бойфрендом Рафаэлем Оларрой

14.01 / Мнение: Маленькая “Красная лодка”, которая ведет Китай

11.09 / Прокуратура Берлина не может предоставить России новые данные о Навальном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика