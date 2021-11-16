В Москве и Подмосковье объявили повышенный уровень погодной опасности
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В Москве и Московской области продлен повышенный, “желтый” уровень погодной опасности. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
Предупреждение было объявлено в связи с образовавшейся на дорогах гололедицей. Специалисты отметили, что предупреждение будет действовать включительно до четверга, 18 ноября, до 13:00 по московскому времени, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.
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