В космосе опять эксцесс — НЛО у МКС

Никак не дает покоя инопланетянам наша МКС! Вечно они кишат вокруг нее: то кружат, то кувыркаются, то вообще «преследуют, меняя направление».

Всю эту бешенную активность почему-то замечают только теоретики заговора, а их на матушке-земле расплодилось видимо-невидемо. То и дело твердят, что какие-то странные объекты вдруг возникают возле космической станции, причем ниоткуда. Нет, где-то база у них, конечно, есть — чаще всего доморощенные астрономы располагают ее на Луне и Марсе, реже на Венере и уж совсем в крайнем случае — в далеких галактиках.

Нынешние наблюдатели яркого объекта такими частностями не задаются. Их восхищает само появление НЛО, преследующего МКС. Первой заметила его Мэри Холл, а уже потом на суд зрителей нашумевший ролик вынес ютубер MrMBB333, не забывший дать ему интригующий заголовок «Неизвестный высокоскоростной ‘корабль’ преследует МКС». Видеоблогер прокомментировал поведение этого неопознанного объекта: «Он как бы движется в обратном направлении, вы можете видеть, как он кувыркается. Эта штука замедляется и как бы уходит влево».

Один из зрителей уверен в реальности происходящего: «Это безумие. Что бы это ни было, этот объект физически существует. Обратите внимание, что как только он появился в поле зрения, он сразу же попал в фокус камеры».

Пользователи Youtube с воодушевлением обсуждают эти кувырки НЛО, «преследующего» космическую станцию, и лишь один здравомыслящий зритель скептически предположил, что движение объекта делает его больше похожим на «космический мусор за пределами гравитации Земли. Это наиболее логично, исходя из внешнего вида объектов».

Видео раскололо зрителей на два лагеря: одни слепо поверили в инопланетный корабль, другие предложили несколько более правдоподобных объяснений, подчеркивая что все эти НЛО имеют вполне земное происхождение. Увлеченности конспирологией немало способствуют леденящие душу рассказы ФБР о «телах пришельцев» и авариях, в которых «никто не выжил», которые в изобилии публикуют западные СМИ.

Недурно было бы людям задуматься, что для обитателей далекого космоса Земля — крохотная песчинка, а наша МКС не что иное, как тот самый мусор, которым мы умудрились засорить Солнечную систему.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, megrand.ru, yaplakal.com, getdrawings.com

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