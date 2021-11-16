Их уровень уверенности зашкаливает, а интерес к деньгам минимальный: основные черты девушки-мышеловки

Девушками-мышеловками называются те представительницы прекрасного пола, которые следят за модными тенденциями и хотят быть «крутыми и раскрученными». Их больше всего интересует то, насколько они и все, что на них надето, сегодня в тренде. Вот основные черты характера и предпочтения этих дам.

Носят супермодные вещи

Это не просто одежда и обувь, которая сегодня в тенденциях. Это вещи с подиумов, словно девушка не отрывается от модных показов и надевает на себя все, что только что было придумано и утверждено дизайнерами. Вы видите сразу все модные бренды и новинки на одной представительнице прекрасного пола. Очень часто даже магазины не успевают за такими модницами, поскольку на девушка-мышеловках присутствует все, что только можно, а не узкая специализация (как обычно в модных бутиках).

Сосредоточены на тенденциях, а не на потребностях

Девушки-мышеловки предпочитают приобретать модную вещь не потому, что испытывают в ней необходимость. Дома может лежать тридцать сумок, смартфон предпоследней модели также хорошо функционирует. Однако такой даме важно приобрести очередную сумку из последней коллекции и купить смартфон именно новой модели, поскольку старая уже не является столь актуальной и престижной.

Гордятся своими коллекциями

В продолжение предыдущего пункта стоит сказать, что модные хищницы очень гордятся своими коллекциями, будь то коллекция сумок, цепочек или обуви. Другие люди могут похвастаться своими умениями и достижениями, а мышеловки считают, что собрать такую богатую коллекцию – это также работа, и причем нелегкая. Поэтому они предпочитают материальные ценности духовным и интеллектуальным.

Не знают, что такое экономия

Девушек не интересует, сколько денег у них на счету и хватит ли им средств для оплаты за аренду или учебу. Все, что их интересует, – это возможность приобрести новинку. Они готовы брать кредиты и просить денег взаймы у знакомых, не беспокоясь о том, как будут отдавать долги. Сегодня проблема в том, чтобы успеть пополнить коллекцию новым предметом, поэтому об экономии и средствах в принципе речь не идет.

Знают все торговые марки

Они знакомы практически со всеми производителями, включая тех, кто только что появился на модном Олимпе и стал популярным. Одежда без этикеток их не интересует, поскольку они сразу считают ее немодной. Даже если вы предложите им идеальный фасон и качественный материал, а также гарантируете (они сами увидят), что вещь будет на них смотреться потрясающе, это не станет аргументом. Только брендовые вещи могут привлечь их внимание.

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Всегда держат «марку»

Не имеет значения, отправляется ли девушка на модную вечеринку или показ мод или просто идет на рынок за продуктами, она всегда будет выглядеть безупречно. То есть, на них как минимум будут надеты модные вещи (в принципе, других у них нет). У них также не существует понятия повседневной одежды, поскольку они всегда готовы случайно встретить кого-то из знакомых. А если существует такая вероятность, это значит, что нужно не терять марку даже в самой обычной обстановке и ситуации.

Ухаживают за своей одеждой

Вещи девушек-мышеловок являются экспонатами их коллекций, поэтому дамы к ним относятся как к самым ценным предметам. Они не позволяют не только примерить или рассмотреть вещь, но и прикоснуться к ней тому, кто не является единомышленником на все сто процентов. Они берегут, холят и лелеют шедевры своих коллекций. Впрочем, имеют на это право, поскольку в каждую вещь вложено столько энергии.

Любят обувь

Нет ни единой девушки-мышеловки, коллекция обуви которой не насчитывала бы большое количество пар. Все эти пары лежат в отдельных коробках, за ними тщательно ухаживают, рассматривая и переживая из-за каждой трещинки и потертости. Девушки привыкли вовремя ремонтировать, а также ухаживать за своей обувью, чтобы та всегда имела идеальный товарный вид.

В наряде все выглядит гармонично

Девушки предпочитают подбирать одежду практически идеально. Они никогда не позволят, чтобы образ выглядел незаконченным и нецелостным. Если нужно, все вещи будут относиться к определенному бренду или иметь один общий цвет. Если не хватает аксессуара или небольшой детали, дама сделает все возможное, чтобы это достать. Даже если такой стиль не очень им подходит, но сам по себе наряд можно назвать идеальным со всех сторон, именно на нем остановится выбор. То, что модно и дорого, не обязательно должно быть красивым. Кроме того, наряд не должен идеально подходить даме, ведь он сам говорит о себе и по умолчанию делает хозяйку лучшей из лучших (как минимум такова ее философия).