Исполнилось 50 лет первому полету американцев на Марс

Беспилотный космический аппарат Mariner 9 первым в истории вышел на орбиту планеты Марс. Было это 50 лет назад, в связи с чем сотрудники НАСА отмечают очередной юбилей своих достижений. Ведь зонд был отправлен на Красную планету именно с американского космодрома.

Также Mariner 9 стал первым в истории человечества искусственным спутником, который вышел на орбиту другой планеты (не Земли и не ее спутника Луны). СССР тоже отправлял свои зонды к Марсу. Но они опоздали, отдав пальму первенства в этом космическом направлении Соединенным Штатам.

Самое интересное, что советский «Марс-2» вылетел-то раньше. Но американский Mariner 9 обогнал его по пути. Также эксперты напоминают, что СССР первым отправил на орбиту Луны свой зонд. Аппарат под названием «Луна-1» стартовал в 1959 году, но, так сказать, не попал в цели и пролетел мимо нашего естественного спутника на расстоянии около 6 тысяч километров.