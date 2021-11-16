 

Исполнилось 50 лет первому полету американцев на Марс

16.11.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Беспилотный космический аппарат Mariner 9 первым в истории вышел на орбиту планеты Марс. Было это 50 лет назад, в связи с чем сотрудники НАСА отмечают очередной юбилей своих достижений. Ведь зонд был отправлен на Красную планету именно с американского космодрома.

Также Mariner 9 стал первым в истории человечества искусственным спутником, который вышел на орбиту другой планеты (не Земли и не ее спутника Луны). СССР тоже отправлял свои зонды к Марсу. Но они опоздали, отдав пальму первенства в этом космическом направлении Соединенным Штатам.

Самое интересное, что советский «Марс-2» вылетел-то раньше. Но американский Mariner 9 обогнал его по пути. Также эксперты напоминают, что СССР первым отправил на орбиту Луны свой зонд. Аппарат под названием «Луна-1» стартовал в 1959 году, но, так сказать, не попал в цели и пролетел мимо нашего естественного спутника на расстоянии около 6 тысяч километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / El Mundo – в НАТО надеются, что Байден залечит раны, оставленные Трампом

25.10 / Версия: Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

09.09 / Компания Western Digital занижает скорость вращения HDD

28.07 / Питьевая вода с литием снижает риск суицида

28.07 / Реальное число умерших от COVID-19 в Испании может значительно превышать официальную статистику – СМИ

27.10 / Путин поручил создать федеральный проект по экологическому воспитанию и просвещению

07.01 / В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини

10.03 / Польский чиновник – по всей видимости, «Северный поток — 2» будет достроен

06.08 / Лукашенко начал расследование о его намеренном заражении коронавирусом

26.06 / “Принцесса”. Солист Måneskin в портупеях и розовом наряде позировал в ванной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика