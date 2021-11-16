 

Комета Чурюмова-Герасименко улетит от нас на 200 лет

16.11.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Четыре дня назад комета Чурюмова-Герасименко в очередной раз приблизилась к Земле, что дало возможность астрономам внимательнее рассмотреть ее. Теперь она удаляется и скоро совсем исчезнет из зоны видимости телескопов.

Настроение у тех, кто исследовал данное небесное тело, минорное. Согласно астрономическим расчетам, комета улетит в космические глубины и возвратится в район Земли только через два столетия. Поэтому никто из ныне живущих на Земле людей больше ее не увидит в непосредственной близости.

12 ноября комета Чурюмова-Герасименко пролетела в районе орбиты планеты Марс на расстоянии от Земли примерно в 62,8 млн километров. Как сообщают ученые, она прилетела со стороны Солнца, проделав за 9 жней почти 120 млн километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / «Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан

03.07 / Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

27.09 / У крымского политзаключенного Яцкина обострилась трофическая язва, его жизнь под угрозой – Денисова

13.04 / Москва призвала США держаться подальше от РФ и Крыма

02.10 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

24.09 / Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ

14.08 / 90% геймеров не прекращают играть на смартфонах, даже когда у них появляются дети

10.02 / Боррель заявил, что предложит ужесточить санкции против России

21.10 / Путин: РФ и США на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве

14.02 / Минфин не исключил инвестирования средств ФНБ в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика