Комета Чурюмова-Герасименко улетит от нас на 200 лет

Четыре дня назад комета Чурюмова-Герасименко в очередной раз приблизилась к Земле, что дало возможность астрономам внимательнее рассмотреть ее. Теперь она удаляется и скоро совсем исчезнет из зоны видимости телескопов.

Настроение у тех, кто исследовал данное небесное тело, минорное. Согласно астрономическим расчетам, комета улетит в космические глубины и возвратится в район Земли только через два столетия. Поэтому никто из ныне живущих на Земле людей больше ее не увидит в непосредственной близости.

12 ноября комета Чурюмова-Герасименко пролетела в районе орбиты планеты Марс на расстоянии от Земли примерно в 62,8 млн километров. Как сообщают ученые, она прилетела со стороны Солнца, проделав за 9 жней почти 120 млн километров.