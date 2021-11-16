Скандалы: В разрезе строгого режима

Кемеровская прокуратура запросила 14,5 года строгого режима для бывшего начальника областного следственного управления СКР Сергея Калинкина

В понедельник в Кемерово начались прения сторон по уголовному делу по обвинению бывших руководителя регионального следственного управления СКР и его подчиненных, а также чиновников администрации Кузбасса в вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской»» (предприятие подземной добычи угля в Беловском районе Кузбасса). Гособвинение запросило для семерых подсудимых от 6 до 14,5 года строгого режима и крупные штрафы.

Самое большое наказание может получить генерал-майор юстиции Сергей Калинкин.

В Центральном районном суде Кемерово прокуратура запросила 14,5 года строгого режима для бывшего начальника следственного управления СКР по Кемеровской области Сергея Калинкина. Вместе с другими подсудимыми он обвиняется в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взятках (ст. 290 УК РФ). Также прокуратура потребовала от него заплатить штраф в размере 10 млн руб., лишить Сергея Калинкина звания генерал-майора юстиции, а полученный им в качестве взятки автомобиль BMW обратить в собственность государства.

Бывших заместителей губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексея Иванова и Александра Данильченко гособвинением предложено осудить на 9 и 8,5 года строгого режима со штрафами 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. Начальнику департамента областной администрации Елене Троицкой предложено наказание в семь лет и шесть месяцев общего режима и штраф 400 тыс. руб., бывшему заместителю руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Сергею Крюкову и следователю этого отдела Артемию Шевелеву — 9,5 года и 400 тыс. руб. штрафа и 8,5 года (обоим строгого режима) и 300 тыс. руб. штрафа соответственно. Кроме того, им предложено запретить занимать государственные и муниципальные должности на два года. Наименьшее наказание среди семи подсудимых гособвинение запросило для начальника правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадия Вернигора — шесть лет «строгача» и штраф 300 тыс. руб. Еще один фигурант дела, сооснователь холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин, умер в июле 2021 года, переболев коронавирусной инфекцией. В связи с этим его уголовное преследование предложено прекратить.

В суде старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Игорь Лицев сразу начал с констатации доказанности вины подсудимых.

«Судебное следствие в данном заседании закончено, и я полагаю, что подсудимые совершили вымогательство, то есть требование в передаче имущества и право на имущество с применением насилия и угрозы насилия»,— заявил он. Затем в течение шести с лишним часов представитель гособвинения подробно рассказывал со ссылкой на показания свидетелей и документальные доказательства, что именно установило судебное следствие, как, по версии правоохранителей, было организовано вымогательство и при каких обстоятельствах получал взятки Сергей Калинкин, в чем выразилось превышение им и его сотрудниками должностных полномочий.

Вымогательство 513 акций АО «Разрез «Инской»» номинальной стоимостью 256,5 тыс. руб., дающих право на активы предприятия, оцениваемые в 2,79 млрд руб., представитель Генпрокуратуры описал как согласованные, спланированные, совместные действия Александра Щукина, сотрудников СУ СКР во главе с Сергеем Калинкиным и чиновников областной администрации Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко и Елены Троицкой. В изложении гособвинения Александр Щукин 8 июля 2016 года узнал из телефонных разговоров с тогдашним заместителем губернатора Алексеем Ивановым о ситуации на предприятии (там возникла задолженность по зарплате и в связи с этим было возбуждено уголовное дело), а затем решил с помощью генерала Калинкина и его подчиненных и чиновников обладминистрации «завладеть чужим имуществом».

Для этого, считает обвинение, «номинального акционера» разреза — новокузнецкого адвоката Антона Цыганкова — привезли 12 июля 2016 года в Кемерово и, угрожая лишением свободы (сутки он вынужден был провести под арестом) и уголовным преследованием с дальнейшим арестом, вынудили оформить дарение контрольного пакета акций руководителю одной из компаний Александра Щукина.

В этом, по данным следствия, участвовали также два сотрудника СУ СКР по Кемеровской области Сергей Крюков и Артемий Шевелев, а оформлением дарения занималось доверенное лицо предпринимателя Геннадий Вернигор, приехавший из Новокузнецка.

Два эпизода взятки в особо крупном размере, вменяемые Сергею Калинкину, представитель Генпрокуратуры описал как подарки в виде автомобилей BMW X5, которые в 2012 и 2014 годах сделал генерал-майору Калинкину Александр Щукин. Покупку обоих автомобилей бизнесмен оплатил с личного счета в банке, сообщил Игорь Лицев в суде.

Вначале Сергею Калинкину, который, по материалам дела, «жаловался, что у него плохой старый автомобиль», был подарен внедорожник стоимостью 4,2 млн руб. Затем, воспользовавшись доверенностью, Сергей Калинкин продал автомобиль Екатерине Гобрусовой, матери своей сожительницы и бабушке своего сына, рассказал Игорь Лицев. А в октябре 2014 года предприниматель подарил ему на получение генеральского звания BMW X5 стоимостью 6,585 млн руб. Представитель гособвинения сослался на прежние показания Александра Щукина, что «в России принято делать подарки врачам, учителям и чиновникам». Делая их, предприниматель понимал, что они «за покровительство». И хотя прямых разговоров об этом не было, по словам господина Щукина, если бы Сергей Калинкин не работал в Следственном комитете, он бы их не получил, сообщил в суде представитель Генпрокуратуры.

Дело о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» Следственный комитет России возбудил в ноябре 2016 года, расследование было завершено в октябре 2018 года. В материалах следствия 114 томов. Сергей Калинкин единственный из фигурантов, кто содержится под стражей, остальные находятся под домашним арестом. Прения по делу продолжатся 24 ноября.

Игорь Лавренков, Константин Воронов