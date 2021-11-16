Мнение: Триполье. Уклад жизни.

Быт.

Трипольцы строили одноэтажные и двухэтажные дома. В двухэтажных постройках первом этаже держали скот, на втором жили сами. Жили Люди были обеспечены всем необходимым для проживания в то время с учетом погодных условий.

На территории Румынии, Молдовы и Украины 7500 лет назад был довольно комфортный климат.

25гр летом, и -6гр зимой.

Трипольцы имели примерно одинаковый достаток. В захоронениях и жилищах не найдены предметы, которые говорили бы о принадлежности человека к богатому сословию. И на этом факт стоит обратить внимание. Отсутствие классового различия в конгломерате, который включал в себя 7-10% населения всей планеты (в два раза больше чем США сейчас) рвет постулаты современных ученых.

Цивилизация проживала на площади 350 тысяч квадратных километров, а самые крупные поселения достигали 400 гектаров. В этих протогородах жили от 30000 до 46000 человек. Напомню, эти поселения проживали на нашей планете на два тысячелетия раньше, чем египтяне, шумеры.

И опять проблема у современных историков – древняя история в школах и ВУЗах начинается… сюрприз-сюрприз! с шумер. И продолжается древнем Египтом. Это история воин, насилия, рабства, фараонов и царей. В учебниках смакуются массовые убийства и казни.

Но почему ни один учебник не рассказывает о цивилизации, которая жила на протяжении 3000 лет?

Почему историки игнорируют этот очевидный факт?

Может потому, что пример общества без явных классовых различий не вписывается в парадигму воззрений тех, кто заказывает "историю". Политикам и жрецам не выгоден пример такой жизни. Это ломает весь их бизнес.

А если еще поднять данные археологов о том, что среди трипольских захоронений не находили останки со следами насильственной смерти… То тут совсем разрыв шаблона. Как так – люди есть, а насилия и классовой розни нет.

Что делать социологам и политтехнологам с этой инфой. Им придется признать, что на протяжении 3000 лет, 5% населения планеты жили в мире и согласии друг с другом.

А если еще сказать, что в Кукутень-Триполье не было бюрократии – то совсем разрыв шаблона. Это получается как – все работали, никто никого не эксплуатировал и не пытался сесть в кресло пожирнее. Просто потому, что таких кресел люди не создавали.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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