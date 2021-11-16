Армения заявила о локальных боях на границе с Азербайджаном

На границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения, заявляет Минобороны Армении.

В сообщении министерства указывается, что «обстановка на восточном направлении приграничной зоны продолжает оставаться крайне напряженной, идут локальные бои, во время которых противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия», передает РИА «Новости».

ВС Армении проводят соразмерные действия и контролируют обстановку.

Ранее ведомство обвинило азербайджанских военных в нападении на армянские посты на границе. В Баку утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ азербайджанские военные уничтожили армянские противотанковые средства и минометы.

Напомним, в Кремле исключили контакты лидеров трех стран в годовщину договоренностей по Карабаху.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.