Столтенберг призвал Россию снизить напряжение на границе с Украиной

НАТО призывает Россию избежать эскалации на границе с Украиной и снизить напряжение, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на заседание министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

«Очень важно послать четкий сигнал РФ с призывом сократить напряжение, избежать любой эскалации на Украине и около Украины», – передает его слова ТАСС.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы РФ и Украины.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.

В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что РФ никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью РФ «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках РФ у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.