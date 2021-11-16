Врач Тараско рассказала, почему не получается набрать вес

Врач Анастасия Тараско рассказала, почему в ряде случаев у человека не получается набрать вес. По словам эндокринолога, некоторым людям очень тяжело поправиться.

Проблема может быть следствием сразу же нескольких причин. Первой является период грудного вскармливания. В это время у молодой матери наблюдается нарушение сна и недобор калорий. Как правило, вес к женщине возвращается после того, как прекращается процесс лактации.

Человек может не поправляться из-за проблем с органами ЖКТ. В данном случае он испытывает боли в области органом пищеварения, наблюдается состояние тяжести, тошнота, частые позывы сходить в туалет. При таких симптомах показана консультация врача-гастроэнтеролога.

Низкая масса тела свидетельствует о наличии паразитных инфекций, интоксикации организма. Когда человек является очень худым, он страдает от бессонницы, не исключены постоянные головокружения, усталость, ухудшение состояния волос и кожи.

Проблемы с набором массы часто обуславливаются психологическим состоянием. Человек не сможет справиться с этим самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, чтобы проработать с ним свои переживания.

Источник: www.medikforum.ru