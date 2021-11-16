 

Врач Тараско рассказала, почему не получается набрать вес

16.11.2021, 14:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Анастасия Тараско рассказала, почему в ряде случаев у человека не получается набрать вес. По словам эндокринолога, некоторым людям очень тяжело поправиться.
Проблема может быть следствием сразу же нескольких причин. Первой является период грудного вскармливания. В это время у молодой матери наблюдается нарушение сна и недобор калорий. Как правило, вес к женщине возвращается после того, как прекращается процесс лактации.

Человек может не поправляться из-за проблем с органами ЖКТ. В данном случае он испытывает боли в области органом пищеварения, наблюдается состояние тяжести, тошнота, частые позывы сходить в туалет. При таких симптомах показана консультация врача-гастроэнтеролога.

Низкая масса тела свидетельствует о наличии паразитных инфекций, интоксикации организма. Когда человек является очень худым, он страдает от бессонницы, не исключены постоянные головокружения, усталость, ухудшение состояния волос и кожи.

Проблемы с набором массы часто обуславливаются психологическим состоянием. Человек не сможет справиться с этим самостоятельно. Нужно обратиться к специалисту, чтобы проработать с ним свои переживания.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Мнение: О трёх причинах наказывать безмасочников

01.07 / Анастасия Решетова объяснила отказ выходить замуж за бедного

27.08 / Володин: Память о Говорухине должна жить вечно

30.06 / Определенный вид шоколада помогает похудеть

02.10 / В Госдуме предложили распространить закон об иноагентах на антироссийские идеи

02.03 / Виктор Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

12.06 / Атласная юбка с майкой и еще 9 модных образов для работы летом 2021: фото

03.11 / Пять простых способов помогут сохранить автомобиль новым долгое время

20.05 / Политика Зеленского приведет к разрушению Украины – сенатор Цеков

09.11 / Ученые рассказали о повреждениях сердца из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика