Мигранты под руководством белорусских спецслужб атакуют польскую границу – минобороны Польши

“Сегодняшняя атака проводится под строгим контролем сотрудников белорусских служб”, – говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео, на котором снято, как мигранты что-то бросают в сторону Польши, а за ними, глубже в сторону территории Беларуси, стоят люди в защитной форме.

Dzisiejszy atak przebiega pod * cis * kontrol * funkcjonariuszy bia * oruskich s * u * b.

[email protected]_Graniczna @PolskaPolicja #Ku * nica #granica pic.twitter.com/Q41UQ6W9XW

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Минобороны Польши утверждает, что “мигранты были вооружены светошумовыми гранатами белорусскими службами, и они стали бросать оружие в польских солдат и офицеров”.

Migranci zostali wyposa * eni przez bia * oruskie s * u * by w granaty hukowe i obrzucili polskich * o * nierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Ведомство также продемонстрировало использование против “агрессивных мигрантов” водометов на самом пограничном переходе.

Atak migrantów na przej * ciu granicznym w Ku * nicy. Migranci s * bardzo agresywni, rzucaj * w kierunku polskich funkcjonariuszy i * o * nierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

При попытке мигрантов прорваться в Евросоюз польские спецслужбы использовали слезоточивый газ, отметили в минобороны Польши.

“Кузница. Мигранты забросали наших солдат и офицеров камнями и пытаются разрушить забор и добраться до Польши. Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов”, – сказано в твите.

Ku * nica: Migranci zaatakowali naszych * o * nierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbuj * zniszczy * ogrodzenie i dosta * si * na teren Polski. Nasze s * u * by u * y * y gazu * zawi * cego * eby st * umi * agresj * migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX

— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Погранслужба Польши в Twitter рассказала, что мигранты перебросили бревно через ограждение из колючей проволоки.

Cudzoziemcy rzucaj * w stron * polskich s * u * b kamieniami oraz przedmiotami, z których wydobywa si * dym. S * ycha * huk, przez zapor * z drutu kolczastego agresywni cudzoziemcy przerzucili k * od * drewna.#zgranicy #Bruzgi pic.twitter.com/sRFYBK6EEP

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Атака границы со стороны мигрантов продолжалась около часа, утверждают польские пограничники.

Koczuj * cy przy przej * ciu granicznym w Bruzgach po stronie bia * oruskiej * , od ok. godziny atakuj * polskie s * u * by.Wobec agresywnych cudzoziemców u * yto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc

— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Позже в Twitter пресс-секретарь министра по координации спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что “первая волна атак” мигрантов прекратилась.

Nasi * o * nierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala ataków na granic * zatrzymana.

Dzi * kujemy za s * u * b * i skuteczne dzia * ania. pic.twitter.com/Dq3J9PoVgO

— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 16, 2021

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

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