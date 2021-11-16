“Получившие выплату смогут купить 50 кг говядины”. Реакция соцсетей на предложение Зеленского об 1 тыс. грн вакцинированным

В сети инициативу президента уж прозвали “вовиной тысячей”, отсылая, очевидно, к “юлиной тысяче” – когда тогда еще премьер Юлия Тимошенко вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР утерянные деньги.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4539407622793623

Солист группы Karta Svitu Иван Марунич пошутил, что вакцинированные водители маршруток получат 1 тыс. грн в приложении “Дія” в специальном формате.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4614625268592055

Также он в шутливой манере заявил, что получившие выплату смогут купить 50 кг говядины. Таким образом он отослал к словам нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко, заявившего, что говядину в Украине можно купить и по 20 грн.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4614499115271337

Системный аналитик Евгений Истребин, которые регулярно анализирует данные официальной статистики предложил, что пожилым людям эти деньги лучше вделить прибавкой к пенсии.

“Это технически проще всего, и не нужно заморачиваться с “Дією”. Варианты с раздачей продуктовых пайков, как по мне выглядят унизительными. Так же это приведет к массовым скоплениям людей”, – считает он.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2355811731216800

Истребин тоже сравнил инициативу с “юлиной тысячей”, написав: “Тимошенко подает иск к Зеленскому за плагиат”.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2355823651215608

“Вангую, что из-за этой 1 тыс. грн количество принципиальных антиваксов упадет до 10% максимум”, – написал активист и ветеран войны на Добассе Илья Кротенко.

https://www.facebook.com/illiakrotenko/posts/4732215033510425

“А тем, кто купил сертификаты, тысячу дадут? Дадут, потому что они в “Дії”, хоть немного люди компенсируют ущерб”, – отметила журналистка издания hromadske Марьяна Пьецух.

https://www.facebook.com/tsvibak/posts/5192694290775833

“Юлина тысяча – $200; вовина тысяча – $37. Кто пойдет вакцинироваться за $37? Даже для антиваксов это мало”, – считает журналист НВ Дмитрий Бобровицкий.

https://www.facebook.com/Dmytro.Bobrytsky/posts/10229142258247815

Бывший нардеп Леонид Емец уверен, что такой выплатой Зеленский решил проблему антивакцинаторов, которым не хватало на сертификат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4518711348214284&id=100002263895563

Один из авторов проекта Ukrainer Денис Шабанин опубликовал фотошопную версию тысячной купюры с фото Зеленского.

https://www.facebook.com/denys.shabanin/posts/2980178842235692

Похожую купюру опубликовал и Facebook-канал Процишин офіційний.

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/1707064026157632

По мнению нардепа от “Голоса” Инны Совсун, выплата 1 тыс. грн – нереальная задача.

“Сумма, которую нужно потратить на эти “1 тыс. грн каждому вакцинированному”, превосходит все предыдущие мегазамыслы. Прямо сейчас пришлось бы выделить около 9 млрд грн. Если до 19 декабря вакцинированных будет 13–14 млн – это уже 13–14 млрд грн из бюджета. А это, на секундочку, 10% всех поступлений по налогу на наши доходы. Откуда их взять? Снова отрезать от культуры и образования?” – пишет она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1949036541925674

Нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина подчеркнула, что подобные выплаты – нормальная практика во всем мире.

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/5163204913708102

Журналист СТБ Виталий Глагола поделился мемом на тему 1 тыс. грн за вакцинацию.

https://www.facebook.com/vglagola/posts/10223941903366722

Журналист “Украинской правды” Алексей Братущак считает решение о выплате правильным. По его словам, к кампании по вакцинации должен действовать принцип батога и пряника, а власть до этого момента применяла только батог.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/5110539982308887

Фотокорреспондент “Букв” Ян Доброносов тоже вспомнил “юлину тысячу” и, комментируя ситуацию, поделился фото с Тимошенко.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6685012201516342

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