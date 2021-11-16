Фурса: Тысяча за вакцинацию – неплохая идея. Однако нужны не только пряники, но и кнут – жесткие ограничения для невакцинированных

Тысяча от президента за вакцинацию – это неплохая идея. Хорошо, что президент, государство, наконец, присоединились к активной кампании по увеличению уровня вакцинированных в Украине. Да, на пике смертей. Да, поздно. Но лучше поздно, чем никогда.

Тысяча – пряник, который должен побуждать людей вакцинироваться. Украина – не первая страна в мире, которая использует финансовые стимулы для активизации вакцинации. Пряник для людей.

Понятно, что такой пряник не станет аргументом для тех, кто за 3000 грн покупает себе фейковый сертификат. И сейчас это рождает только шутки о кэшбеке для таких людей. Не очень приятные шутки, потому что хотелось бы, чтобы такие люди получали, по меньшей мере, огромные штрафы от государства, а не деньги налогоплательщиков. Однако для студентов, малообеспеченных или пенсионеров это может стать хорошим стимулом привиться.

Однако следует понимать, что ограничения на расходование этих средств нужно скорректировать. Да, возможность потратить эти деньги на билет в кино может стимулировать студента. Да и возможность потратить эти деньги на поезд домой. Это как раз о студентах. Но вряд ли поход в театр заинтересует пенсионера, живущего в маленьком селе, где театра и не было никогда. А пенсионеры – это самая большая зона риска. И именно среди них нужно максимально увеличивать процент вакцинированных. Поэтому креативщикам из Офиса президента нужно немного расширить таргет группы в своих исследованиях и сделать стимулы универсальными. Чтобы пенсионер понимал, как ему с пользой потратить эти деньги.

И еще одно. Пряник без кнута не работает. Да, власти очень приятно делать только приятные вещи. Чтобы стимулировался рейтинг. Чтобы слышать аплодисменты. Но мы же говорим не о рейтинге, а об эффективности. И для многих людей в стране 1000 грн не будет стимулом. Особенно для той категории людей, которые способны потратить гораздо большие деньги на фейковые сертификаты. Да и вообще для людей, которые работают и почему-то не желают вакцинироваться, или начитались российской пропаганды, или просто потому, что плохо учились в школе, 1000 грн не является весомым стимулом. Для этого государство должно использовать принуждение.

Да, принуждение. Потому что это функция государства. Государство имеет монополию на насилие, на принуждение. Государство должно использовать его для защиты безопасности. И здоровья своих граждан. Рядом с пряником должна идти плеть. И именно по такому пути идут страны Европы. Именно поэтому сейчас Сингапур, вакцинировавший львиную долю своих граждан, ввел правила, что невакцинированные оплачивают лечение за свой счет. Поэтому Австрия сейчас вводит жесткий локдаун для невакцинированных граждан. Именно поэтому Макрон за день увольнял сотни медиков, саботировавших вакцинацию. И именно поэтому во Франции сейчас нормальная жизнь и нет безумия в реанимациях.

Что будет, если в Украине останутся только пряники? Уровень вакцинации увеличится, но будет недостаточным. И мы снова получим волну эпидемии через несколько месяцев. И снова будем иметь тысячи избыточных смертей каждый день. Поэтому нужен кнут. Нужны жесткие ограничения для невакцинированных. Государство должно сделать жизнь невакцинированного человека максимально некомфортной. И это ответственность власти. Власти, в которой достаточно антивакцинаторов и сеющих сомнения людей.

Власть – это ответственность. Ответственность – это не всегда приятно. Ответственность – это не только о пряниках. Ответственность – это о кнуте тоже. И в сложившейся сейчас в мире ситуации лидерство проверяется, в первую очередь, на кнутах.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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