 

Нерабочие дни помогли снизить заболеваемость COVID-19 в Москве

16.11.2021, 14:34, Разное
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Собянин отметил, что число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией снизилась на 23%. Уменьшилось и количество госпитализаций – на 19%. “Уже вторую неделю подряд снижается число заболевших и госпитализированных”, – констатировал градоначальник.

Текущую тенденцию мэр назвал хорошей. Он выразил благодарность москвичам, которые своевременно вакцинировались и соблюдали санитарные требования. “Все это вместе дает, конечно, положительный эффект”, – добавил Собянин.

Нерабочие дни в Москве продолжались с 28 октября по 7 ноября. Была приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжали работать.

Ранее Собянин сообщил, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли почти пять миллионов жителей Москвы. Они сделали прививку первым и вторым компонентом.

Пункты вакцинации работают на базе 100 городских поликлиник. Сделать прививку можно также в торговых центрах и других популярных общественных местах. В самом центре Москвы пункты вакцинации открыты в ГУМе и Гостином дворе.

Также жители столицы могут сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 71 пункте. Пройти процедуру можно в том числе в центрах госуслуг “Мои документы”, на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах.



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