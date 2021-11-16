 

Володин призвал не политизировать вопрос о QR-кодах

16.11.2021, 14:34, Разное
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К законопроектам о QR-кодах нужно подходить внимательно и ответственно, как и к вопросу об обязательной вакцинации и включении прививки от коронавируса в национальный календарь, считает Володин.

“Мы изучили вопрос, обсудили всесторонне, высказали свои предложения и законопроект отправили на доработку”, – сказал спикер на пленарном заседании во вторник, 16 ноября.

Необходимо думать о здоровье граждан и о стране и отложить политические интересы на второй план, обратился Володин к парламентариям. “Политика здесь неуместна”, – добавил он.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Совет Думы рассмотрел инициативы 15 ноября. Депутаты приняли решение направить законопроекты в регионы, Общественную и Счетную палаты, в Совет Федерации. Обсуждение пройдет до 14 декабря включительно.



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