 

Китайцы построят корабль для запуска ракет в космос

16.11.2021, 14:15, Новости дня
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Судя по всему, запланированное для строительства специальное судно, с которого китайское космическое ведомство планирует осуществлять запуск аппаратов в околоземное пространство, будет отличаться лучшей мобильностью, чем ныне существующие проекты «морского старта».

Когда корабль будет готов, потребность в использовании космодромов на суше, типа Байконура, еще больше уменьшится.

Напомним, что запуск космических ракет легче осуществлять на экваторе нашей планеты, где больший момент вращения Земли. Кроме того, имея надводную площадку, не нужно платить огромные деньги за аренду территории на суше. Предполагается, что такое судно китайцы построят уже в 2022 году. По имеющейся информации, на корабль также смогут совершать посадку различные космические аппараты.



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